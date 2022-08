Giovane scomparso nel lago di Lavarone, riprese le ricerche

(ANSA) - TRENTO, 10 AGO - Sono riprese all'alba le ricerche del 17enne della provincia di Vicenza scomparso nel pomeriggio di ieri nel lago di Lavarone, in Trentino. Il giovane, originario della Costa d'Avorio, si trovava sull'altipiano di Lavarone per un campo scout organizzato dal gruppo Agesci di Lonigo. Dalle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, il giovane si è tuffato da un pedalò noleggiato con alcuni amici, probabilmente pensando che l'acqua fosse bassa. Secondo quanto riferito dal fratello, il ragazzo non sapeva nuotare.

Al lavoro sulle acque del lago, che in alcuni punti raggiunge i 18 metri di profondità, ci sono i sommozzatori del corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e i volontari di Lavarone e di Calceranica al Lago, assieme ai carabinieri.

