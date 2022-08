Covid: 325 nuovi casi in Alto Adige, nessun decesso

(ANSA) - BOLZANO, 10 AGO - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 257 tamponi PCR e registrato 13 nuovi casi positivi. Inoltre 312 test antigenici, dei 1.716 test eseguiti ieri, sono risultati positivi. Non si registrano nuovi decessi. In calo l'incidenza settimanale con 443 casi per 100.000 abitanti, meno 10 rispetto a ieri.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 57, nessun paziente è dovuto ricorrere alle cure della terapia intensiva. Sono 3.469 le persone in quarantena, così l'Azienda sanitaria. (ANSA).