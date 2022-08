Covid: ancora 4 decessi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 09 AGO - In Alto Adige si segnalano 4 decessi per Coronavirus nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo di decessi da inizio pandemia pertanto sale a 1.516.

Cala comunque l'incidenza settimanale che si attesta a 453 per 100.000 abitanti, ovvero -32 rispetto a ieri.

I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 390 tamponi PCR e registrato 15 nuovi casi positivi.

Inoltre 531 test antigenici dei 2.541 test eseguiti ieri, sono risultati positivi.

Non sono ancora stati aggiornati i dati dei ricoveri. Le persone in quarantena in Alto Adige sono 3.836. I guariti 244.895 (+204), informa l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

(ANSA).