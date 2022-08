Maltempo: obbligo bollitura acqua a Mazzin, in val di Fassa

(ANSA) - TRENTO, 08 AGO - A qualche giorno dal nubifragio che ha colpito alcune zone della Val di Fassa, in Trentino, il sindaco del Comune di Mazzin, Fausto Castelnuovo, ha disposto con un'ordinanza l'obbligo di bollitura dell'acqua per uso potabile per le utenze servite dall'acquedotto comunale. Il provvedimento - si legge - è stato preso in via precauzionale, a causa degli smottamenti causati dal maltempo. Sono in corso le analisi per la verifica della potabilità dell'acqua. (ANSA).