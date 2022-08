Elezioni: primarie Svp,conferma candidature entro mezzanotte

(ANSA) - BOLZANO, 08 AGO - I candidati per la Camera ed il Senato designati dai gruppi locali della Svp hanno tempo fino alla mezzanotte di oggi per confermare la loro candidatura.

Sabato, i gruppi locali hanno scelto i nominativi per le per le elezioni primarie interne del partito di raccolta previste per il 16 agosto. In base ai criteri stabiliti dal regolamento elettorale della Volkspartei, sono state indicate otto persone.

Oltre ai parlamentari Svp in carica Meinhard Durnwalder, Renate Gebhard, Albrecht Plangger, Manfred Schullian, Dieter Steger e Julia Unterberger, sono stati proposti anche l'ex presidente del distretto Burgraviato, Martin Ganner, ed il coordinatore del partito nel comune di Appiano, Lorenz Ebner.

Da queste designazioni è esclusa la circoscrizione per il Senato di Bolzano-Bassa Atesina, per cui la decisione sarà presa dall'esecutivo del partito di raccolta il 17 agosto che si riunirò anche per confermare i risultati delle primarie. (ANSA).