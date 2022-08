Covid: 91 nuove infezioni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 08 AGO - Come sempre, nel fine settimana, si riduce, per la minor quantità di tamponi processati, il numero di nuovi contagi da Covid-19 in Alto Adige. I dati resi noti oggi, però, confermano la tendenza in calo dell'incidenza settimanale per 100.000 abitanti che ora è 485 (otto in meno rispetto ad ieri).

I nuovi casi positivi accertati dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale sono 91: di questi 7 sono stati rilevati sulla base di 108 tamponi pcr (25 dei quali nuovi testi) e 84 sulla base di 526 test antigenici.

Le persone attualmente positive ed in isolamento sono 3.498 (281 in meno), mentre i pazienti Covid-19 ricoverati sono, in base a dati aggiornati ad ieri, 69 in area medica (4 in più rispetto al giorno precedente) e nessuno in terapia intensiva.

Altri 10 pazienti sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (dato aggiornato al priumo agosto).

I guariti sono 372 per un totale di 244.691. (ANSA).