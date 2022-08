Covid: 385 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 05 AGO - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno accertato, nelle ultime 24 ore, 385 nuovi casi positivi al Covid-19. Di questi, 28 sono stati rilevati sulla base di 233 tamponi pcr (92 dei quali nuovi test) e 357 sulla base di 1.839 test antigenici.

Sono sempre in calo l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti dei nuovi contagi (507, dieci in meno rispetto ad ieri) ed il numero degli attualmente positivi (4.274, novantasei in meno).

Secondo dati aggiornati ad ieri i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 62 (sei in più rispetto al giorno precedente) e nessuno in terapia intensiva (uno in meno). Altri 10 pazienti Covid-19 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (aggiornato al primo agosto). I guariti sono 481 per un totale di 243.230.

Sul fronte della campagna vaccinale, l'Azienda sanitaria rende noto che nella scorsa settimana sono state inoculate 2.280 dosi di vaccino ai residenti in Alto Adige. Di queste, 18 erano prime dosi, 29 seconde, 256 terze e 1.975 quarte dosi. (ANSA).