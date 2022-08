L'arte della falconeria arriva a Castel Stenico

(ANSA) - TRENTO, 04 AGO - A partire dal prossimo sabato 6 agosto, e per quattro fine settimana consecutivi, la rassegna "Dicastelincastello" porta l'arte della della caccia con il falco a Castel Stenico, in Trentino. L'iniziativa è curata dal Centro servizi culturali Santa Chiara, in collaborazione con il Servizio attività culturali della Provincia autonoma di Trento e il Castello del Buonconsiglio.

La falconeria è l'arte della caccia con il falco, le origini sono molto antiche e le prime testimonianze provengono da un'area dell'Asia Centrale compresa tra Cina e Mongolia. Da qui si è poi diffusa verso l'Europa e verso l'Asia minore. In Italia è giunta dalla Sicilia, per mano degli arabi e normanni, e dalla Germania.

Le esibizioni di falconieri e dimostrazioni di addestramento dei volatili a Castel Stenico avranno luogo tutti i fine settimana di agosto, con tre esibizioni al giorno, alle ore 12, alle ore 14 e alle ore 16. Le esibizioni sono gratuite previo acquisto del biglietto di ingresso al museo. (ANSA).