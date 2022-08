Covid: un decesso e 436 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 04 AGO - Un altro decesso per coronavirus si è verificato ieri in Alto Adige. Il numero complessivo dei decessi da inizio epidemia sale pertanto a 1.511. Lo comunica l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Cala comunque l'incidenza settimanale a 517 (-8) casi su 100.000 abitanti.

I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 295 tamponi PCR e registrato 17 nuovi casi positivi.

Inoltre 419 test antigenici dei 1.966 test eseguiti ieri sono risultati positivi.

Le persone in quarantena sono 4.370. I dati dei ricoveri devono ancora essere aggiornati, fa sapere l'Azienda. (ANSA).