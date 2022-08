(ANSA) - BOLZANO, 02 AGO - Sarà ristrutturato il 'vecchio' ospedale di Bolzano. La giunta provinciale di Bolzano ha infatti, previsto 134 mln di euro per i lavori di ammodernamento di adeguamento alle attuali misure di sicurezza delle due torri che sovrastano l'ingresso del nosocomio bolzanino. In futuro - ha detto il governatore Kompatscher - non ci saranno più stanze con quattro letti e bagno sul corridoio, ma solo più stanze di 1-2 letti con bagno in camera. 16,4 mln di euro arriveranno dal Pnrr e per questo motivo - ha ricordato Kompatscher - i lavori devono essere conclusi e rendicontati entro il 2026. (ANSA).