Covid: 714 nuovi contagi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 02 AGO - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno accertato, nelle ultime 24 ore, 714 nuovi casi positivi al Covid-19. Di questi 14 sono stati rilevati sulla base di 387 tamponi pcr e 700 sulla base di 3.188 test antigenici. L'incidenza settimanale per 100.000 abitanti continua a calare, come avviene da dopo la metà di luglio ed ora è pari a 559 (53 in meno rispetto ad ieri).

Aumentano, invece, le persone attualmente positive che sono 5.123 (476 in più). I guariti sono 238 per un totale di 241.183.

