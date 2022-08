Incidente a Villa Banale, grave un motociclista tedesco

(ANSA) - TRENTO, 01 AGO - Un motociclista tedesco è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento a seguito di un incidente nella frazione di Villa Banale, nel Comune di Stenico (Trentino). Dalle prime ricostruzioni, il motociclista è stato investito poco prima delle 18 in seguito ad un tamponamento tra furgoni. Uno dei due mezzi coinvolti nel tamponamento, sbandando, ha invaso la corsia su cui stava sopraggiungendo il centauro, che non ha potuto evitare l'impatto. L'uomo, che viaggiava da solo, è in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della zona, la Croce rossa, l'elicottero sanitario e la Polizia locale delle Giudicarie, a cui sono affidati i rilievi. (ANSA).