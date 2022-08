Covid: due decessi e 137 nuovi casi

(ANSA) - BOLZANO, 01 AGO - L'Alto Adige registra altri due decessi di pazienti covid. si tratta di due donne over 90. Il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1.509. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 137 nuovi casi (9 pcr e 128 test antigienico). Attualmente si trovano in quarantena 4647 altoatesini, mentre 520 sono stati dichiarati guariti.

Ieri, invece, non ci sono stati decessi e 246 nuovi casi. Nei normali reparti ospedalieri si trovano 77 pazienti covid, in terapia intensiva 2, e nelle cliniche private 10 pazienti post-acuti. (ANSA).