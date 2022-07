40enne denunciato a Borgo Valsugana per atti osceni

(ANSA) - BOLZANO, 30 LUG - I carabinieri di Borgo Valsugana hanno denunciato un 40enne, che nei pressi della stagione, a bordo della sua macchina, aveva attirato l'attenzione di due ragazze minorenni per poi compiere un atto osceno. Una donna, che era lì in attesa del treno, ha avuto l'accortezza di filmare di filmare la scena per pio segnalarlo ai carabinieri del posto.

La presenza dell'uomo è stata segnalata, nello stesso luogo, anche nei giorni successivi. Grazie alle immagini fornite dalla donna è stato possibile risalire al responsabile, un operaio che vive in un comune non lontano da Borgo Valsugana, che è stato denunciato. (ANSA).