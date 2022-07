Bolzano Danza chiude con Seven Sins della Gauthier Dance

(ANSA) - BOLZANO, 29 LUG - Giornata di grandi eventi, oggi, per la chiusura di Bolzano Danza, edizione n. 38, intitolata "No limits". La Principal Guest Company del Festival, l'amatissima Gauthier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart con la neonata Gauthier JUNIORS saranno protagoniste questa sera con due diversi spettacoli firmati dal gotha della coreografia mondiale. The Seven Sins, rilettura ad opera di sette diversi autori - Morau, Waltz, Eyal, Barton, Cherkaoui, Shechter, Goecke - dei vizi capitali (Teatro Comunale h. 21) e Moves for future con coreografie di Nacho Duato e dello stesso Gauthier (Teatro Studio h. 20).

L'evento che chiude Bolzano Danza 2022 è il nuovo spettacolo sui Sette vizi capitali (The Seven Sins) realizzato a più voci e mani per gli straordinari danzatori della Gauthier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart. Ancora una volta l'intraprendente direttore artistico della compagnia tedesca chiama a raccolta il gotha della coreografia mondiale per un progetto unico e di grande appeal nel quale ciascun peccato capitale, capace di distruggere l'animo umano secondo la morale cristiana, viene trasformato in un originalissimo pezzo di danza. Nel complesso un quadro diabolico, che Dante spedirebbe all'Inferno, costruito da mani sapienti e menti visionarie. E se l'Accidia è toccata alla canadese Aszure Barton, il belga-marocchino Sidi Larbi Cherkaoui si è concentrato sull'Avarizia, l'israeliana Sharon Eyal sull'Invidia, lo spagnolo Marcos Morau sulla Superbia, la tedesca Sasha Waltz sull'Ira. Ai due coreografi residenti della compagnia di Stoccarda, il tedesco Marco Goecke e l'israeliano Hofesh Shechter rispettivamente la bramosia dell'ingurgitare della Gola e l'incontrollata sensualità della Lussuria.

Nel pomeriggio al NOI Techpark di Bolzano, Alessandro Sciarroni presenta in prima assoluta il suo Op.22 No. 2, originale versione della Morte del cigno per la danzatrice Marta Ciappina su The Swan of Tuonela di Jean Sibelius (due recite h.

18 e h. 19.30). (ANSA).