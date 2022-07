Covid: Gimbe, prosegue trend positivo in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 28 LUG - Secondo l'ultimo bollettino Gimbe, prosegue il trend positivo in Trentino Alto Adige. I casi attualmente positivi per 100 mila abitanti sono infatti in netto calo: 1.351 in provincia di Bolzano (-25,3%) e 1.334 in provincia di Trento (-23,1%). Bene anche la situazione nei reparti di terapia intensiva, con il 4% di letti occupati in Alto Adige e il 3,3% in Trentino. Gli unici valori "rossi" riguardano i normali reparti con il 19% a Bolzano e il 17,8% a Trento. La provincia di Bolzano si conferma fanalino di coda per quanto riguarda le vaccinazioni, soprattutto tra i ragazzi, unica eccezione la quarta dose, dove a Bolzano con l'8,5% non è in coda alla classifica. (ANSA).