Elezioni: Svp, contro i populisti nazionalisti serve unità

(ANSA) - BOLZANO, 27 LUG - In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, la Svp tende la mano alle altre forze autonomiste in Alto Adige. "Lottiamo per una forte rappresentanza del Sudtirolo a Roma. Per questo motivo invitiamo tutte le forze pro-autonomia della nostra provincia alla collaborazione trasversale, soprattutto ora, che il clima per la nostra minoranza si farà più ostile con l'avanzata dei populisti nazionalisti", afferma il segretario amministrativo del partito di raccolta dei sudtirolesi di lingua tedesca Stefan Premstaller in una nota.

"La crisi di governo a Roma e l'isolamento politico del presidente Draghi è irresponsabile, soprattutto nella situazione attuale, e un perfetto esempio di cosa succede quando la politica fallisce", prosegue Premstaller. "Proprio per questo motivo, dovrebbe essere nell'interesse di tutti i partiti pro-autonomia impegnarsi per una forte rappresentanza a Roma".

La Svp cercherà perciò il colloquio con tutte le forze politiche che credono nell'autonomia. "Dobbiamo puntare su quello che unisce e non su quello che divide", conclude il segretario amministrativo della Svp. (ANSA).