Covid: un decesso e 538 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 27 LUG - Si registra un nuovo decesso per Covid-19 in Trentino. La vittima è una donna ultraottantenne, vaccinata, che soffriva di altre patologie, deceduta in ospedale. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

I nuovi contagi sono 538, di cui 526 rilevati dai test antigenici (su 2.521 test effettuati) e dodici individuati con i tamponi molecolari (su 178 test).

I ricoverati risultano 82, di cui due in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati sette nuovi ricoveri a fronte di 13 dimissioni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.239.059. (ANSA).