Covid: 561 nuovi casi e incidenza in discesa in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 27 LUG - L'Alto Adige registra 561 nuovi casi Covid (21 pcr e 540 test antigenici). La incidenza settimanale continua a calare e ora è di 759 (-56). Non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore. Gli altoatesini in quarantena sono 6.400, mentre ben 1.385 sono stati dichiarati guariti.

Calano anche i ricoveri che ora sono 100 nei normali reparti, 10 nelle cliniche private e due in terapia intensiva. (ANSA).