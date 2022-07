Molesta 17enne, denunciato un ultrasettantenne in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 26 LUG - Un ultrasettantenne è stato denunciato all'autorità giudiziaria per molestie sessuali dai carabinieri di Riva del Garda dopo la segnalazione da parte di una ragazza di 17 anni. La giovane - a quanto ricostruito dai militari - si trovava su un autobus di linea quando è stata avvicinata dall'uomo, che si è seduto accanto a lei anche se i posti vicini erano liberi. Dopo averla salutata con gentilezza, ha iniziato a palpeggiarla finché l'opposizione della ragazza lo ha indotto a scendere alla prima fermata. La vittima inizialmente non ha chiesto aiuto e si è rivolto solo in seguito alle forze dell'ordine. L'episodio si riferisce allo scorso 15 luglio.

Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Rovereto, hanno permesso di identificare il presunto autore in pochi giorni. Sulla base degli elementi a disposizione, la Procura ha emesso un divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati abitualmente.

(ANSA).