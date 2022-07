Meteo: allerta gialla in Trentino fino alle 8 del 27 luglio

(ANSA) - TRENTO, 25 LUG - La Protezione civile del Trentino, alla luce delle previsioni meteorologiche delle ultime ore, ha emesso un'allerta gialla a partire dal pomeriggio di oggi, 25 luglio, e fino alle ore 8 di mercoledì 27 luglio. Sono attese infiltrazioni di aria più fresca in quota, che favoriranno lo sviluppo di temporali localmente intensi. Le precipitazioni, quasi stazionarie o in lento movimento verso est, saranno probabilmente più diffuse e forti nella serata di oggi.

Localmente saranno possibili forti raffiche di vento, precipitazioni abbondanti in poco tempo, frequenti fulmini e grandinate. (ANSA).