Maltempo: nubifragio in val Venosta, frana sulla statale

(ANSA) - BOLZANO, 25 LUG - Un nubifragio si è abbattuto intorno alle 19 sulla val Venosta, in Alto Adige. La strada statale 40 risulta attualmente interrotta tra tra San Valentino alla Muta e Curon per una frana. Non ci sono veicoli coinvolti e per il momento non si registrano feriti. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i carabinieri. (ANSA).