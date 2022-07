Landart in Val di Fassa, prendono forma cinque lupi in legno

(ANSA) - TRENTO, 25 LUG - Dopo le opere realizzate nel corso del 2021, quest'anno l'artista Francesco "Franz" Avancini sta dando forma ad un branco di lupi in legno sul crinale sopra la conca del Buffaure, a 2.000 metri raggiungibile dall'abitato di Pozza di Fassa, nel Comune di Sèn Jan, in Trentino. Si tratta - informa una nota - di cinque esemplari dalle dimensioni imponenti (sei metri di lunghezza per quasi due di altezza), ricoperti da un intreccio di rami recuperati dal suolo dei boschi locali. "Per ogni lupo - spiega Avancini - io e i miei collaboratori abbiamo utilizzato tre trattori di legna, con cui siamo andati a foderare, intreccio dopo intreccio, la struttura in ferro precedentemente realizzata. Ci sono voluti circa sei giorni a soggetto: abbiamo recentemente ultimato il terzo ed entro la fine della prima settimana di agosto il branco sarà definitivamente completo, con tutti gli ultimi dettagli e rifiniture". Una volta terminata, il progetto artistico proseguirà entro la fine dell'estate con la realizzazione di nuove sculture. (ANSA).