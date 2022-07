Festival economia Trento: scelto il tema della 18/a edizione

(ANSA) - TRENTO, 25 LUG - Dopo la comunicazione delle nuove date 2023 fissate dal 25 al 28 maggio, gli organizzatori del Festival dell'Economia di Trento, a cura del Gruppo 24 Ore e di Trentino marketing Spa, per conto delle istituzioni trentine, annunciano il tema della 18/a edizione del festival: "Il Futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo".

"Tra pandemia, guerra, emergenza energetica e climatica, sconvolgimento degli equilibri geopolitici mondiali e messa in discussione delle democrazie occidentali, il mondo è cambiato", spiega il presidente del comitato scientifico del festival, Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore. "E anche sul futuro - aggiunge - occorre riflettere e confrontarsi per capire quali saranno le linee guida del cambiamento individuando le sfide del nuovo mondo. Un'occasione per farlo saranno i 4 giorni di Trento, alla presenza di personalità dell'economia, dell'accademia, della politica, della società civile. In prima linea i giovani, interessati più degli altri a porre fondamenta solide su cui edificare il loro futuro." L'edizione 2022 del festival ha visto oltre 600 relatori in 228 eventi in programma. (ANSA).