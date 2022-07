Covid: superata la soglia dei 1500 decessi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 25 LUG - Un altro decesso per Covid-19 in Alto Adige. Si tratta di una donna ultraottantenne, fa sapere l'Azienda sanitaria altoatesina. Il numero dei decessi da caronavirus in Alto Adige ormai ha superato la soglia dei 1500 casi da inizio pandemia e si attesta a 1.504.

I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 140 tamponi PCR e registrato 15 nuovi casi positivi.

Inoltre 139 test antigenici, dei 763 test eseguiti ieri, sono risultati positivi.

Le persone in quarantena attualmente sono 6.504, fa sapere l'Azienda sanitaria.

I dati dei ricoveri ancora non sono stati aggiornati. (ANSA).