Maltempo, vento e incendi, pompieri al lavoro in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 23 LUG - Dalla prima mattina, i vigili del fuoco dell'Alto Adige sono impegnati in una serie di interventi causati dal caldo, dalla siccità e dal maltempo. Alcuni intensi temporali, con forti raffiche di vento, hanno richiesto interventi per alberi caduti sulle strade dell'Alto Adige, rami spezzati e roghi boschivi.

A Tires, un fulmine ha causato un incendio boschivo in una zona particolarmente impervia, che ha richiesto l'intervento dell'elicottero. Il rogo è stato circoscritto in breve tempo e la zona è già stata bonificata. È invece in corso di spegnimento l'incendio scoppiato, sempre a causa di un filmine, in una zona impervia sopra Vilpiano.

Un fulmine è stato la causa anche di un altro incendio, a San Candido, dove ha preso fuoco un sottotetto di un edificio. I lavori di spegnimento hanno permesso di evitare il propagarsi delle fiamme e altri danni per gli appartamenti sottostanti. Non vi sono stati per feriti.

A Naturno un albero è crollato su un camper, fortunatamente senza causare feriti. I Vigili del fuoco sono intervenuti per liberare il mezzo e mettere in sicurezza l'area. (ANSA).