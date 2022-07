Covid: si contano altri quattro decessi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 23 LUG - Si registrano quattro decessi nelle ultime 24 ore in Alto Adige per il Covid-19. Si tratta di un uomo con più di 80 anni, due donne con più di 90 anni e un uomo ultracentenario. Il numero di decessi dall'inizio della pandemia arriva così a 1.502. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'azienda sanitaria di Bolzano.

I nuovi casi sono 631, di cui 27 individuati con i tamponi Pcr (su 327 test effettuati) e 604 con i test antigenici (su 2.655 test). Le persone in quarantena sono 7.557. (ANSA).