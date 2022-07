Incendio magazzino prodotti chimici ad Isera: rogo domato

(ANSA) - TRENTO, 21 LUG - Dopo una notte di lavoro allo stabilimento di Isera colpito da un incendio, stamani verso le 5 i vigili del fuoco hanno avuto ragione delle fiamme completando le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Non risultano persone coinvolte - specifica una nota della Provincia - anche perché il focolaio si è sviluppato a tarda serata quando nel deposito non erano presenti lavoratori.

I tecnici dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente stanno completando la raccolta di elementi per l'indagine d'ufficio, posto che la ditta colpita dall'evento commercializza prodotti chimici: stando alle prime informazioni non risultano conseguenze anche perché il tempestivo intervento dei vigili del fuoco - osserva la Provincia - ha consentito di circoscrivere rapidamente il rogo ed isolare i punti più critici. (ANSA).