Covid: Gimbe, peggiora pandemia in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 21 LUG - E' in peggioramento l'andamento della pandemia in Trentino Alto Adige, secondo l'ultimo bollettino Gimbe. Sono in salita i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (1515 in Alto Adige e 1505 in Trentino), che corrisponde ad un aumento rispettivamente del 23,8% e del 17,6%.

Peggiora anche l'occupazione dei posti letto in area medica (20,8% in Alto Adige e 18,6% in Trentino). Unico dato 'verde' resta la terapia intensiva con il 2 e il 3,3% dei letti occupati. La provincia di Bolzano si conferma fanalino di coda per quanto riguarda le vaccinazioni, sia degli adulti che dei giovani. (ANSA).