Meteo: superati i 35 gradi in diverse località del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 20 LUG - Temperature nettamente al di sopra della media in Trentino, con massime e minime in aumento da tre giorni a questa parte. In molte località della provincia, tra cui Trento, Rovereto, Levico e Aldeno, i termometri hanno superato i 35 gradi, con minime non inferiori ai 20 gradi, tipiche delle notti tropicali. Lo apprende l'ANSA dagli esperti di Meteotrentino.

Ieri, la stazione di Meteotrentino posizionata nei pressi del liceo Galilei, a Trento, ha riportato una punta di 36,4 gradi centigradi, mentre la temperatura più alta (37,1 gradi centigradi) è stata registrata a Rovereto. La temperatura media degli ultimi 30 anni per la seconda metà di luglio si attesta, a Trento come a Rovereto, attorno ai 30 gradi.

Nella giornata di oggi si stima una continua crescita delle temperature, minime e massime, pari a mezzo grado o un grado centigrado su tutto il fondovalle. (ANSA).