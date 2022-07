Marmolada: funerali Bertoldi, presente volontariato trentino

(ANSA) - TRENTO, 20 LUG - L'ultimo saluto a Liliana Bertoldi, l'alpinista trentina vittima del disastro della Marmolada, è stato celebrato questo pomeriggio nella chiesa arcipretale di Levico Terme. Alle esequie hanno partecipato molte persone della zona e diversi appassionati di montagna, tra cui Laura Saltori e Giuseppe Spinelli, sopravvissuti al crollo del seracco, e il gestore del rifugio Capanna ghiacciaio, Luca Toldo. In prima file erano seduti i familiari.

"Liliana era innamorata della vita e amava la montagna.

L'ambiente alpino ci fa capire quel tesoro di risorse che c'è dentro di noi, anche quando pensiamo di averlo esaurito", ha detto il parroco Levico, don Ernesto Ferretti, durante l'omelia.

Al funerale erano presenti anche il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, il sindaco di Levico, Gianni Beretta, il vicepresidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, Roberto Paccher, e i rappresentanti del Corpo forestale, del Soccorso alpino e della Protezione civile e della Croce rossa.

"La scomparsa di Bertoldi, conosciuta commerciante, dirigente e collaboratrice delle società sportive, con esperienza nel volontariato, nonchè grande appassionata di montagna, è una enorme perdita per la comunità dell'Alta Valsugana e per tutta la comunità trentina. Al dolore dei familiari, stretti nel ricordo della loro cara, si associa il dolore di un territorio", ha detto, a margine, Fugatti. (ANSA).