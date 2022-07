Leitner firma prima cabinovia mare-montagna dell'Adriatico

(ANSA) - BOLZANO, 20 LUG - Collegherà la città di Kotor, patrimonio mondiale Unesco, alla località di Kuk che si trova a 1.348 metri d'altezza sul monte Lovćen all'interno di uno dei parchi naturalistici più spettacolari della Dalmazia. Il percorso di 3,9 chilometri sarà coperto in meno di undici minuti e il viaggio potrà essere effettuato da mille passeggeri all'ora. Nei giorni scorsi in Montenegro sono iniziati i lavori della prima cabinovia mare-montagna dell'Adriatico, a realizzarla e gestirla per i prossimi 30 anni sarà l'azienda altoatesina Leitner riunita in consorzio con la locale impresa edile Novi Volvox. L'apertura dell'impianto è prevista tra un anno, nell'estate 2023.

"Il nostro obiettivo è quello di rendere ancora più attrattivo il Paese - ha dichiarato il primo ministro del Montenegro Dritan Abazovic nel corso della cerimonia della posa della prima pietra - e la realizzazione di quest'opera contribuirà sicuramente a raggiungere questo scopo". "Sarà infatti uno degli impianti più belli del suo genere in Europa - prosegue - e avrà una grande importanza strategica perché collegherà direttamente due luoghi altamente simbolici del Montenegro come Kotor, patrimonio mondiale dell'umanità per l'Unesco, e il parco nazionale di Lovćen".

"Dare vita a un'opera considerata iconica fin dalla sua progettualità come quella di Kotor, è per noi un motivo di grande orgoglio ma al tempo stesso di responsabilità - commenta Martin Leitner, amministratore delegato di Leitner -, verso un territorio in grande espansione che ha inserito questa cabinovia tra gli impianti strategici per lo sviluppo turistico del Paese.

E siamo certi che la sua crescita, anche per via del contesto di grande bellezza architettonica e paesaggistica, non possa che passare per la realizzazione di una mobilità sempre più sostenibile". (ANSA).