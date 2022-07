Covid: Caramaschi, mi fido della scienza e dei medici

(ANSA) - BOLZANO, 20 LUG - Da circa una settimana, in Italia si effettua la quarta vaccinazione per gli ultrasessantenni e le/i pazienti "ultrafragili" di età superiore ai 12 anni.

L'aggiornamento dello stato vaccinale li protegge da un decorso grave della malattia. Anche alcune personalità altoatesine appartenenti al gruppo target over-60 sono state vaccinate oggi presso la Nuova Clinica dell'ospedale di Bolzano su invito dell'Azienda Sanitaria: si tratta del Sindaco Renzo Caramaschi, l'imprenditrice edile Maria Niederstätter, il presidente dell'Ordine dei Medici altoatesini Claudio Volanti e Isabella Mastrobuono, nuova Direttrice dell'Assistenza sanitaria territoriale e Chronic Care dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nonché referente provinciale per il Pnrr.

Tutti loro sono convinti dell'utilità della quarta vaccinazione: "Ho effettuato la terza vaccinazione a novembre - esordisce il Primo cittadino di Bolzano, Renzo Caramaschi - per questo motivo, il mio sistema immunitario aveva bisogno di un richiamo. Mi fido della scienza e dei medici dell'Azienda sanitaria e sono felice che questa opzione sia stata resa disponibile". Per l'imprenditrice Maria Niederstätter, la tutela della salute altrui è in primo piano esattamente come la propria: "Con la vaccinazione, contribuisco anche a proteggere gli altri". La Primaria Isabella Mastrobuono, invece, tiene a ribadire l'importanza di vaccinarsi immediatamente: "Gli anticorpi che stiamo producendo ora ci proteggono anche da eventuali nuove varianti. Non sappiamo cosa succederà in autunno, ma è bene essere preparati".

Il presidente dell'Ordine dei Medici, Claudio Volanti, è sulla stessa lunghezza d'onda: "L'obiettivo della vaccinazione non è quello di combattere le diverse varianti, ma di costruire una protezione contro i decorsi gravi. Ecco perché non consiglio di aspettare l'autunno se si ha già ora la possibilità di immunizzarsi". (ANSA).