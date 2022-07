A22: i soci confermano il Cda e il presidente Reichhalter

(ANSA) - TRENTO, 20 LUG - L'assemblea dei soci di Autostrada del Brennero-A22 ha confermato buona parte del del consiglio di amministrazione uscente e Hartmann Reichhalter come presidente.

Il Cda - informa una nota - risulta composto da Richard Amort, Giovanni Aspes, Anna Bertazzoni, Diego Cattoni, Raffaele De Col, Franco Ianeselli, Astrid Kofler, Mattia Palazzi, Maria Chiara Pasquali, Hartmann Reichhalter, Giulio Santagata e Cristina Santi. I nuovi ingressi sono il sindaco di Trento, Ianeselli, e la sindaco di Riva del Garda, Santi. Poco dopo la nomina, il nuovo consiglio di amministrazione ha confermato Diego Cattoni nel ruolo di amministratore delegato.

Resta da sciogliere il nodo della rappresentanza del veronese. In attesa dell'indicazione del Comune di Verona, della Camera di commercio e della Provincia, l'assemblea ha condiviso all'unanimità di congelare le due nomine scaligere, mentre il Cda ha rinviato l'indicazione del vicepresidente.

"L'obiettivo che ci poniamo come soci è ottenere una nuova concessione autostradale per Autobrennero, in modo che i nostri territori restino i protagonisti delle scelte in materia di mobilità dal Brennero a Modena. Riteniamo che la scelta più saggia sia confermare gli amministratori che hanno prodotto la proposta di finanza di progetto ora all'esame del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili", ha detto Maurizio Fugatti, presidente della Regione Trentino Alto Adige, in riferimento alla proposta spontanea di finanza di progetto da 7,2 miliardi di euro.

"In un periodo così importante per la società, legato alla valutazione da parte del Governo della proposta di finanza di progetto finalizzata all'ottenimento del rinnovo della concessione autostradale, il rinnovo degli organi societari è un passaggio cruciale", ha aggiunto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. (ANSA).