Vice sindaco, sotto controllo rogo boschivo a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 19 LUG - E' attualmente sotto controllo il rogo boschivo sui pendii del Guncina a Bolzano. Lo ha confermato all'ANSA il vice sindaco del capoluogo altoatesino Luis Walcher, che è anche vigile del fuoco volontario. "L'attenzione resta massima, tutto dipende ora nel pomeriggio si alzerà il vento", aggiunge Walcher. Nella conca di Bolzano, nelle giornate di gran caldo, soffia spesso un vento termico che potrebbe infatti ostacolare i lavori di spegnimento definitivo delle fiamme.

Il rogo ha interessato una superfice di oltre un ettaro di bosco sulle famose passeggiate del Guncina, un sentiero che sovrasta il quartiere Gries. Le fiamme si sono avvicinate a pochi metri alle prime case. Si tratta del quarto allarme in 24 ore nella stessa zona.

Nel primo pomeriggio i pompieri sono stati chiamati sulle rive dell'Adige per sterpaglie in fiamme. (ANSA).