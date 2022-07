Siccità: Kompatscher, serve più responsabilità

(ANSA) - BOLZANO, 19 LUG - Il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha rinnovato l'appello al risparmio dell'acqua a causa dell'emergenza siccità. "L'Alto Adige - ha detto - di solito non soffre il problema della carenza d'acqua, ma in questo momento serve più responsabilità, anche nei piccoli gesti della vita quotidiana". Secondo Kompatscher evitare lo spreco è "un gesto per l'ambiente ma anche un gesto di solidarietà".

