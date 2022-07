Precipita in dirupo sul monte Peller, morto 23enne trentino

(ANSA) - TRENTO, 19 LUG - Un escursionista di 23 anni, residente a Cles, in Trentino, è morto sul monte Peller, precipitando in un dirupo. Il corpo è stato rinvenuto dagli operatori del Soccorso alpino circa 150 metri più a valle del sentiero tra la cima e la via ferrata che sale dal rifugio Peller, a circa 2.100 metri.

Le ricerche sono partite intorno alle 14, dopo che i familiari hanno denunciato il mancato rientro del ragazzo, atteso a casa per pranzo al termine di un'escursione in solitaria, e si sono concluse intorno alle 15.30. Sono intervenuti gli operatori del Soccorso alpino della stazione valle di Non e della stazione valle di Sole, mentre sono stati allertati anche il Gruppo tecnico di ricerca, le unità cinofile, i vigili del fuoco e l'elicottero della Guardia di finanza, dotato di un sistema di ricerca Imsi-Catcher.

Per il giovane non c'è stato nulla da fare. Dopo la constatazione del decesso da parte del medico e il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata dall'elicottero di Trentino emergenza e trasferita alla camera mortuaria dell'ospedale di Cles. (ANSA).