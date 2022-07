Incendio a Trambileno, non si esclude l'origine dolosa

(ANSA) - TRENTO, 19 LUG - Sono in corso le operazioni di spegnimento di un incendio di vaste dimensioni in un'area boschiva a Boccaldo, frazione del Comune di Tambileno (in Trentino). L'incendio è divampato in una zona interessata da un incendio anche lo scorso marzo, pertanto non si esclude che possa essere di origine dolosa. Lo apprende l'ANSA.

Sul posto sono intervenuti una cinquantina di vigili del fuoco dei corpi di Trambileno, Vallarsa, Volano, Rovereto, Villa Lagarina e Nogaredo, assieme al personale forestale.

L'intervento procede su tre fonti differenti. Nella mattina è intervenuto anche l'elicottero dei pompieri permanenti di Trento. Al momento i pompieri sono riusciti a domare l'incendio, ma la bonifica dell'area, particolarmente impervia, non si completerà prima di sera. (ANSA).