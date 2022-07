Il St. Hubertus tra i 50 migliori ristoranti del mondo

(ANSA) - BOLZANO, 19 LUG - Il St. Hubertus dello chef altoatesino Norbert Niederkofler entra nella classifica dei migliori 50 ristoranti del mondo. Nella classifica the World's 50 Best Restaurants il locale di San Cassiano occupa la 29/a posizione. La giuria evidenzia il forte radicamento di Niederkofler con le Dolomiti, anche per quanto riguarda la scelta dei prodotti. Una nota di merito riguarda perciò il suo impegno per la sostenibilità sociale ed ambientale. Si citano il gelato al Graukaese ed i canederli nella versione Niederkofler.

