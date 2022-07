Energia: Bolzano reintroduce fondi teleriscaldamento

(ANSA) - BOLZANO, 19 LUG - Alla luce del caro energia la Provincia di Bolzano reintroduce i contributi per il teleriscaldamento. Potranno fare domanda i gestori per interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti, come anche per l'ampliamento della rete. Per l'anno in corso - ha annunciato il governatore Arno Kompatscher - sono stati stanziati tre milioni di euro. (ANSA).