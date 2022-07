Covid: quasi 1.500 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 19 LUG - Continuano a salire i casi covid in Alto Adige che oggi sono 1.487 (24 pcr e 1.463 test antigenici). Aumenta anche l'incidenza settimanale che ora e di 1.090 (+31). Fortunatamente non ci sono decessi. Supera soglia 100 anche il numero dei ricoveri che - secondo i dati di ieri - sono 102 nei normali reparti, 3 in terapia intensiva e sei nelle cliniche private. In quarantena si trovano 8.109 altoatesini, mentre 278 sono stati dichiarati guariti. (ANSA).