Caldo: da una settimana oltre 35 gradi a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 19 LUG - Da una settimana la temperatura massima a Bolzano è oltre 35 gradi. Oggi l'ondata di caldo ha raggiunto anche l'alta valle Isarco, a Vipiteno sono stati raggiunti i 32 grandi.

Il caldo si fa sentire anche in alta montagna in Alto Adige.

Nessuna stazione di rilevazione del servizio meteorologico della provincia di Bolzano registra temperature sotto dieci gradi: cima di Fontana Bianca in Val d'Ultimo, a 3253 metri segna appunto 10,4 gradi. Nei giorno scorsi sono stati anche sfiorati i 15 gradi. Non è più fresco su Cima Beltovo sopra Solda con 12,7 gradi a 3328 metri. Intorno ai 2000 metri di quota la temperatura supera i 20 gradi, mentre a valle prosegue l'ondata di caldo con 36,5 gradi a Bolzano e 36,4 ad Ora. (ANSA).