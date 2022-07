Ladro di ultraleggero scappa in Italia e finisce in ospedale

(ANSA) - BOLZANO, 18 LUG - Ha fatto tappa nell'ospedale di Vipiteno un giovane tedesco, sospettato di aver tentato di rubare un ultraleggero in Austria. Il 23enne, mercoledì scorso, al piccolo aeroporto di Langkampfen, in Tirolo, era salito su un velivolo monoelica. E' anche riuscito a metterlo in funzione, ma uscendo dall'hanger ha urtato con un'ala la struttura, danneggiando gravemente l'ultraleggero. Il giovane ha poi fatto perdere le sue tracce, dopo aver sottratto uno scooter. Il tedesco è poi scappato passando per il Brennero in Italia, dove però eïstato trovato a Vipiteno privo di sensi vicino allo scooter rubato. Dopo una notte in osservazione, il giovane ha lasciato l'ospedale, per tornare in Austria, dove - come si apprende - la polizia lo stava già aspettando. (ANSA).