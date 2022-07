Fiamme in appartamento in via della Mostra a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 18 LUG - Allarme incendio questa mattina alle 5.30 in un appartamento in via della Mostra, nel centro storico di Bolzano. Le fiamme sono partite in cucina, ma fortunatamente gli inquilini sono riusciti a tamponare il rogo fino all'arrivo dei vigili del fuoco che tempestivamente hanno spento l'incendio. Nel condominio si è formato comunque fumo intenso e si è reso necessario l'utilizzo di ventilatori dei vigili del fuoco. La famiglia è stata portata in ospedale per dei controlli. (ANSA).