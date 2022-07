Covid: 654 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 17 LUG - In Trentino i nuovi contagi registrati dal bollettino Covid nelle ultime 24 ore sono 654: la maggior parte (639) riscontrati dai test antigenici (2.506 quelli effettuati ieri), ma ci sono anche 15 positivi al molecolare (su 136 test effettuati) e la conferma di 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 94, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 11 nuovi ricoveri, mentre le dimissioni circa la metà (6). Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.231.563, cifra che comprende 428.541 seconde dosi e 352.261 terze dosi. Infine, 554 nuovi guariti portano il totale a 176.764. (ANSA).