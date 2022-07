In fiamme segheria a Sarentino

(ANSA) - BOLZANO, 16 LUG - Ieri sera è scoppiato un incendio nel deposito di trucioli di legno di una segheria in val Sarentino. Sul posto sono arrivati numerosi vigili del fuoco da tutto il circondario che in un primo momento sono riusciti a domare le fiamme, nella notte il rogo è divampato di nuovo, causando gravi danni alla struttura. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per il completo spegnimento dell'incendio.

Al momento non si hanno indicazioni sulle cause esatte dell'incendio. (ANSA).