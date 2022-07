Covid: 1.746 nuovi casi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 LUG - Sono 861 i nuovi casi in Alto Adige (41 pcr e 820 test antigenici positivi), mentre il numero dei decessi resta fermo a 1.492. 7.347 altoatesini sono in quarantena, mentre 644 sono stati dichiarati guariti.

L'incidenza settimana continua a salire e ora è di 1.030 (+30).

In Trentino invece sono 885 i casi odierni, di cui 14 positivi al molecolare (su 153 test effettuati) e 871 all'antigenico (su 3.149 test). I molecolari poi confermano 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Fortunatamente non si registrano decessi. I pazienti in ospedale sono 89, di cui 3 in rianimazione: nella giornata di ieri si sono state registrate 15 dimissioni a fronte di 11 nuovi ricoveri. Infine i vaccini somministrati raggiungono quota 1.231.563, di cui 428.541 seconde dosi e 352.261 terze dosi.

