Carabinieri con e-bike dopo rogo boschivo a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 16 LUG - A Bolzano i carabinieri perlustrano, anche in sella delle mountainbike elettriche, i pendii della città, dopo il rogo boschivo su Monte Tondo, che nei giorni scorsi è arrivato fino ad alcune decine di metri dalle case del quartiere Sant'Osvaldo. Come si apprende da fonti investigative, dai sopralluoghi svolti finora non vi sarebbero emersi elementi a confermare l'ipotesi di una origine dolosa dell'incendio. (ANSA).