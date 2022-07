Bollino nero e code in Autobrennero per il cambio di turisti

(ANSA) - BOLZANO, 16 LUG - Sabato da bollino nero sull'autostrada del Brennero per il cambio di turisti. In direzione nord ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Verona e Trento sud e 8 chilometri di code dopo un incidente tra Bolzano Sud e Chuisa. In direzione sud il traffico è invece rallentato tra Brennero e Vipiteno, tra Chiusa e Trento sud e tra Carpi e l`allacciamento A1. (ANSA).