PNRR: 1,6 milioni di finanziamenti per le scuole altoatesine

(ANSA) - BOLZANO, 15 LUG - Oltre un milione e 600 mila euro per le scuole della Provincia di Bolzano, di cui oltre 1 milione e 270 mila per sette scuole in lingua italiana: sono questi gli importi che il Ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'istruzione. "Il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha firmato qualche giorno fa questa prima tranche di risorse che è destinata al Piano contro la dispersione scolastica e verrà assegnata direttamente alle scuole", spiega l'assessore alla Scuola in lingua italiana Giuliano Vettorato. Le scuole destinatarie di questo finanziamento sono l'Istituto Galilei, il De' Medici, il Liceo Pascoli, l'Istituto Battisti, l'Istituto di scuola secondaria di Bressanone, l'Istituto Cantore di Brunico e il Gandhi di Merano.

Il concetto di dispersione scolastica è molto complesso ed articolato e comprende diverse situazioni. Si va dal caso del bambino o della bambina che non iniziano la scuola primaria ai casi di abbandono della scuola, dalla ripetizione degli anni scolastici fino all'interruzione temporanea della frequenza o al ritiro dalla scuola. "Nella scuola italiana dell'Alto Adige il fenomeno della dispersione è molto contenuto rispetto al dato nazionale - spiega il sovrintendente Vincenzo Gullotta - Nel 2020/21 riguardava poco più dell'1% degli studenti, esclusa la Formazione professionale. La percentuale diminuisce ulteriormente se andiamo a considerare unicamente gli studenti in obbligo scolastico o formativo: sono lo 0,1% gli studenti che si ritirano prima dei 16 anni (obbligo scolastico) e tra i 16 e 18 anni (obbligo formativo). La quota più grande di studenti "dispersi" - continua Gullotta - riguarda ragazze e ragazzi che hanno più di 18 anni e si ritirano dal percorso scolastico o dai corsi serali per adulti, e rappresentano allo 0,4% degli studenti". (ANSA).